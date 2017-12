CAPODANNO IN PIAZZA IMMACOLATA, VIETATE BOTTIGLIE E LATTINE

Il sano divertimento passa attraverso l’adozione e il rispetto delle misure di sicurezza. Con questo convincimento il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha firmato l’ordinanza, già pubblicata sull’albo pretorio del Comune, al fine di aumentare i livelli di sicurezza urbana e impedire episodi pericolosi per la collettività durante il concerto del”Capodanno Tarantino” che si terrà in Piazza Maria Immacolata. Il provvedimento del sindaco vieta per la notte di Capodanno, a partire dalle 20.00 del 31 dicembre 2017 e per tutta la durata della manifestazione la vendita, anche in forma ambulante, per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine di alluminio da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali e artigianali nelle aree pubbliche abilitati alla vendita per asporto nonché ai titolari di esercizi di vicinato “selfizzato h 24”. Dunque, non solo bottiglie di vetro, le lattine di alluminio e il tradizionale spumante da stappare per dare il benvenuto al nuovo anno ma anche l’alcol saranno banditi da Piazza Maria Immacolata. La stessa ordinanza, infatti, vieta in modo assoluto la somministrazione e consumo di bevande superalcoliche e comunque di bevande alcoliche contenenti più del 15 % del volume, vendute anche nei esercizi autorizzati selfie h. 24. Da € 25 a €5000 la sanzione pecuniaria prevista per chi viola le norme stabilite nell’ordinanza. “L’ordinanza anti vetro e lattine- spiega il sindaco- è una novità introdotta dopo i recenti fatti di cronaca, soprattutto a seguito degli accadimenti di Torino che portarono al ferimento di moltissime persone, a causa dei cocci di vetro. Pertanto, si è ritenuto necessario oltre che opportuno adottare misure strutturali a salvaguardia delle persone, compresa la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità. “Il divieto di introdurre bottiglie di vetro in piazza- commenta l’assessore Valentina Tilgher- è un motivo per riabilitare il più gradevole vischio o anche i più divertenti cotillons per accogliere il nuovo anno. Sarà una festa sana e sicura per tutti all’insegna della buona musica e del divertimento. La grande festa è in piazza Maria Immacolata- ricorda l’assessore Tilgher- attesi sul palco di Capodanno, James Senese e alla sua Napoli centrale, e un cast targato “Made in Taranto”: da Mietta, Mama Marias e Don Ciccio, Salvatore Russo con il suo Gipsy trio, i menestrelli della Bassa Murgia “Terraròss”, Trifolk, Cristiano e Franco Cosa. Aspetteremo l’alba con la musica di Attilio Capilli e Sabrina Morea, in consolle. Start ore 21”. All’ordinanza di divieto ha fatto seguito un’ ordinanza di autorizzazione in deroga riguardante però le emissioni sonore. Sempre nell’ottica di consentire un’attiva e ordinata partecipazione alla manifestazione del Capodanno Tarantino e la sua buona riuscita, il sindaco ha firmato anche il provvedimento che autorizza il superamento dei limiti previsti per le emissioni sonore fino al termine dell’evento del Capodanno Tarantino.

