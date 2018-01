ISOLA MADRE, ECCO GLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE

Il Gruppo di Lavoro per la definizione del Piano degli Interventi per l’Isola Madre si è riunito per la quarta volta quest’oggi a Taranto per approvare la bozza del Piano degli Interventi predisposta con la supervisione del Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo Giampiero Marchesi, il Coordinamento dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto Aurelio Di Paola e la partecipazione di tutti gli enti coinvolti tra cui il Comune di Taranto, la Regione Puglia, i Ministeri dei Trasporti, dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dei Beni Artistici Culturali e il Turismo, il Commissario per le Bonifiche, la Sovraintendenza per i Beni Artistici e Culturali, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

“La bozza del Piano degli interventi – ha sottolineato Aurelio Di Paola – mette a disposizione dell’amministrazione comunale una fondamentale guida di riferimento per la selezione degli interventi di riqualificazione dell’Isola Madre. Il documento contiene infatti gli elementi necessari a operare scelte coerenti sia con la Vision elaborata dal Comune attraverso la consultazione con gli stakeholders qualificati del territorio sia con la strategia posta alla base del concorso internazionale di idee Open Taranto”.

All’interno del documento sono altresì trattati aspetti quali l’analisi di contesto socio economico, con le relative misure utili a rendere il programma di riqualificazione dell’Isola Madre efficace a un rilancio della funzione di “motore” di sviluppo turistico culturale sociale ed economico dell’intero capoluogo ionico, i vincoli ambientali ed amministrativi entro cui operare la selezione degli interventi e le cosiddette “invarianti”, ovvero interventi propedeutici la cui realizzazione è imprescindibile per il recupero funzionale dell’isola madre.

“Il Piano degli Interventi, che sarà presentato al Ministro al prossimo Tavolo Istituzionale definisce – continua Di Paola – il quadro di coerenza per gli interventi che saranno selezionati con le strategie programmatiche dell’amministrazione e con i vincoli esistenti sull’Isola Madre. Tale presupposto agevola pertanto una maggiore speditezza in tutte le fasi successive dell’attuazione del piano quali ad esempio sono l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi e l’erogazione dei finanziamenti stanziati per la loro realizzazione”.

Il Gruppo di Lavoro ha inoltre deciso di rendere permanente il proprio presidio nella fase di attuazione del piano in maniera da operare come cabina di pilotaggio e mantenere quell’approccio interistituzionale e multidisciplinare necessario a garantire la massima rapidità della sua implementazione.

“Approfitto dell’occasione – conclude l’assessore – per ringraziare il Sindaco Rinaldo Melucci per la costante attenzione avuta a tutte le fasi della redazione del Piano tutti gli assessori e, per il contributo fornito ciascuno per le parti di propria competenza, gli uffici tecnici degli enti coinvolti, il R.U.C. Giampiero Marchesi, Giovanni Portaluri e Caterina Sensenahuser di Invitalia e Simone Marchesi di Ernst & Young per il loro prezioso contributo senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere un simile risultato in così breve tempo”.

