IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA VISITA IL MAGGIOR PRODUTTORE ITALIANO DI MELAGRANA (FOTO)

Martino Tamburrano visita Masseria Fruttirossi a Castellaneta

Nei giorni sorsi il Presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, è stato in visita all’azienda agricola Masseria Fruttirossi a Castellaneta Marina, accolto dal Sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, e dalla famiglia De Lisi, il padre Michele con i figli Dario e Davide.

Martino Tamburrano ha avuto modo di prendere visione dell’azienda Masseria Fruttirossi che, con oltre 250 ettari coltivati a melograno, è il maggiore produttore italiano di melagrana, frutto che ha eccezionali proprietà salutari per l’organismo umano.

Oltre alla coltivazione del melograno, il core business di Masseria Fruttorossi, l’azienda agricola ha anche coltivazioni di bacche di Goji e di bacche di aronia, due arbusti i cui frutti hanno anch’essi straordinarie proprietà benefiche.

L’innovativo progetto imprenditoriale dell’azienda Masseria Fruttirossi, infatti, si caratterizza proprio per la produzione e la lavorazione di frutti che sono un autentico concentrato di salute e bellezza, in linea con la richiesta di un mercato di consumatori sempre più attenti al proprio benessere.

«Sul nostro territorio abbiamo bisogno di diversificazione e innovazione in tutti i comparti economici – ha detto nell’occasione Martino Tamburrano – con iniziative imprenditoriali che, come questa di Masseria Fruttirossi, sappiano finalmente superare le logiche assistenzialistiche del passato e, grazie a una importante capacità di investimento e a una nuova progettualità, riescano a confrontarsi con i mercati globalizzati».

«Questo è ancora più vero in agricoltura – ha poi detto il Presidente della Provincia – in cui solo l’innovazione del prodotto e la modernizzazione delle tecniche di produzione rendono competitive le aziende agricole».

«Mi ha molto colpito – ha concluso Martino Tamburrano – lo stabilimento di Masseria Fruttirossi che, realizzando in sito una innovativa “filiera cortissima”, permetterà di mantenere qui la lavorazione del prodotto creando occupazione a favore dei nostri giovani, anche conferendo loro un importante know how, e ricchezza sul nostro territorio: questa è la strada giusta per rilanciare la nostra economia!»

Nel corso della visita, infatti, il Presidente della Provincia di Taranto ha visitato anche il modernissimo stabilimento di essiccazione, trasformazione e confezionamento, in cui saranno realizzati prodotti (frutto fresco selezionato, succhi, confezioni di arilli e di bacche) commercializzati sui mercati nazionali ed esteri con il brand Lome Super Fruit.

Grazie a questo stabilimento, la cui inaugurazione avverrà a breve, Masseria Fruttirossi realizzerà una filiera cortissima dove i frutti verranno “lavorati” dopo poche ore dal raccolto, conservando così tutte le loro straordinarie proprietà salutistiche.

L’idea di Masseria Fruttirossi, infatti, è realizzare in una zona ricca di acqua della Puglia, una regione le cui condizioni climatiche sono notoriamente favorevoli alle colture, un polo agricolo caratterizzato da produzioni innovative organizzate secondo i più moderni standard, in particolare puntando su frutti dalle proprietà benefiche e salutistiche, quali la melagrana, le bacche di aronia e le bacche di Goji.

