100 NOTIZIE IL FATTO: REGIONALI E TARANTO IN PRIMO PIANO

Un appuntamento speciale per 100 Notizie Il fatto in onda alle ore 15.00 e alle ore 20.30 su Studio 100, canale 15 del digitale terrestre, e in podcast sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte andrà in onda un’intervista realizzata in esclusiva dal direttore Walter Baldacconi al leader della Lega Matteo Salvini, in Puglia per avviare la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. Nella seconda parte spazio al calcio con le interviste esclusive realizzate da Francesco Friuli a: Francesco Montervino, ds del Taranto; Giuseppe Laterza, allenatore Taranto, dottor Giuseppe Volpe, responsabile area medica del Taranto e il numero 1 rossoblù, Massimo Giove.

