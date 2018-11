178 LAVORATORI ASSUNTI DALLA ASL A TEMPO INDETERMINATO (FOTO)

A Taranto oggi sono stati stabilizzati 178 lavoratori precari della ASL di ionica, si tratta prevalentemente infermieri, ma anche gente con qualifica OSS es ausiliari, quasi tutti in servizio, finora utilizzati con continue proroghe a tempo determinato.

Una giornata da ricordare per i neoassunti che finalmente hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, per l’occasione presso l’Ospedale Moscati c’era anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Direttore Generale ASL Taranto. Stefano Rossi, il Direttore Sanitario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ed il Direttore dell’Area Gestione Umane, Loredana Carulli.

“Come spesso dicevano i miei genitori quando facevo un esame dell’ Università – ha detto il Presidente Michele Emiliano – stiamo facendo la metà del nostro dovere. Finalmente stiamo assumendo delle persone che per anni hanno lavorato nella precarietà. Per farlo abbiamo dovuto rimettere in ordine tutta la sanità pugliese che era bloccata, quasi commissariata, in piano di rientro e non potevamo assumere. Queste stabilizzazioni sono il frutto del Piano di riordino, che è stata una trattativa durissima col ministro della sanità con il Ministero della sanità e soprattutto con il Ministro dello sviluppo economico che è quello che ci dà le autorizzazioni appunto a fare le stabilizzazioni a le nuove assunzioni”.

Fonte Agenzia Puglia Notizie