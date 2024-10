“Nessun Dorma”, il flash-mob per risvegliare Taranto

Posted at 14:49h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Gli imprenditori tarantini si mobilitano per sostenere il borgo umbertino. Si è tenuto sabato in piazza Maria immacolata “Nessun Dorma, Mezzogiorno a Sorpresa”.

Il flashmob ha visto la partecipazione di 45 orchestrali e un coro di voci bianche composte da bambini delle scuole elementari di Taranto, tra cui gli alunni dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco.

La scelta del titolo, tratto da “Turandot” di Giacomo Puccini, non è stata casuale; è un augurio di resilienza e speranza per la nostra città. Come il principe ignoto che, allo spuntare dell’alba, otterrà l’amore della principessa Turandot.

