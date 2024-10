Presentata la XVI^ edizione di IT.A.CÀ, il festival del turismo responsabile

Partite a Maggio dal Monte Catria e dopo aver attraversato tutto lo stivale, giungono a Taranto le “radici in movimento” della XVI^ edizione di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo responsabile.

Premiato dall’Organizzazione Mondiale del turismo dell’ONU per l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo, IT.A.CÀ è il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile, che invita ogni anno a scoprire luoghi e culture in maniera responsabile e inclusiva ed a riflettere, per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.

“Radici in movimento” è il tema nazionale scelto per questa edizione. Radici come quelle delle piante che non hanno confini, che fanno nazione attraverso la mescolanza e ci insegnano un altro modo di stare insieme, di cooperare, di fare comunità e far mondo.

Saranno i Parchi naturali – come il più esteso delle Regione, quello delle Gravine – le aree archeologiche, come quelle del rinato Parco delle mura messapiche di Manduria e dei Dolmen di Statte, gli habitat rupestri di Massafra e Laterza, il Museo etnografico Majorano e gli ipogei della città vecchia, i docks rigenerati del quartiere Porta Napoli di Taranto e la Masseria Pilano di Crispiano, dove la musica e l’enogastronomia locale saranno i protagonisti di “Italea Puglia: la festa delle radici pugliesi”, i luoghi della tappa con la quale si chiude – a Taranto e nella Terra delle Gravine – la lunga carovana itinerante del Festival, nel week end di Ognissanti, dall’1 al 3 di Novembre.

La tappa locale del Festival, ultima nazionale ed unica in Puglia, è promossa da una vasta rete provinciale di operatori, associazioni, cooperative e uffici del turismo, con i patrocini dei Comuni di Massafra, Crispiano, Statte e Laterza e il sostegno di Confcommercio Taranto e Italea Puglia, rete territoriale del progetto “Italea” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del programma PNRR “Turismo delle radici”.

Anèt ha intervistato Manuela Santoro, dell’infopoint turistico del Comune di Crispiano e Giorgia Salicandro, responsabile comunicazione di Italea Puglia