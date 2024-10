Teleperfomance Italia diventa società benefit

Posted at 14:10h in NOTIZIE

Teleperformance Italia diventa società benefit. Lo ha raccontato Maria Salonna, presidente del comitato istituito dall’azienda per la trasformazione in società benefit, intervistata da Marina Luzzi. Salonna è in Teleperformance Italia da 20 anni e ricopre il ruolo di Human Resources Manager.

Con la trasformazione in società benefit, è stato inserito nello statuto dell’azienda un punto nel quale si specificano gli obiettivi di sostenibilità che l’azienda si impegna a perseguire. Per prima cosa essere un modello nell’agevolare l’incontro tra il cliente finale e le aziende, per contribuire alla diffusione del benessere tra le persone che vivono e lavorano nel contesto sociale in cui l’azienda opera.

Teleperformance si propone anche di creare un ecosistema, innovando continuamente gli strumenti per facilitare le connessioni, valorizzando ogni singolo contatto e talento, espandendo il valore delle interazioni alle realtà locali, integrando i principi di sostenibilità, responsabilità sociale, inclusione e parità di genere. Inoltre si impegna a promuovere e attuare una cultura aziendale per mette al centro le persone sviluppandone il pieno potenziale, creando un ambiente di lavoro in cui ognuno è libero di esprimersi al massimo delle proprie capacità e valorizza l’inclusione, la diversità e l’equità. Oltre a innovare il modello di business e favorire lo sviluppo continuo di soluzioni digitali, sia attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e sia attraverso investimenti in ricerca e innovazione.