Assemblea regionale AIB: all’Acclavio un confronto per i bibliotecari di Puglia

“Biblioteche in carcere: l’esperienza romana” è il titolo del seminario aperto al pubblico che si terrà domani, 30 ottobre, alle 15:30, nella Biblioteca Civica Pietro Acclavio.

Il convegno, tenuto da Lucia Vitaletti, responsabile del servizio biblioteche in carcere dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma, darà il via all’assemblea dell’Associazione italiana Biblioteche e rifletterà sul racconto dell’esperienza maturata all’interno del Servizio Biblioteche in Carcere.

Al termine del seminario, intorno alle 16.30, inizierà l’assemblea regionale AIB – Puglia che prevede in apertura la relazione della presidente AIB – Puglia, Domenica Di Cosmo, su “Programma delle attività e budget di previsione per l’anno 2025”.

Nel corso dell’assemblea sarà dato spazio al dibattito e a proposte provenienti dai bibliotecari e bibliotecarie intervenute.

Anèt ne ha parlato con Monica Albano, vice presidente dell’ AIB