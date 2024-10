Cittadella della Carità. Ore di attesa mentre continua il presidio

Da ieri mattina i lavoratori della Cittadella della Carità sono in presidio davanti all’ingresso della struttura sanitaria e resteranno lì fino a domani, 30 di ottobre data in cui andranno a manifestare a Bari davanti al palazzo della presidenza della Regione per manifestare la loro stanchezza. Aspettano ancora di ricevere due stipendi, il premio produzione e la metà della tredicesima. L’Obiettivo per le organizzazioni sindacali, è salvare i posti di lavoro anche dopo la cessione di un ramo d’azienda alla Soave Sanità del gruppo Neuromed.

Ieri i sindacati avrebbero dovuto incontrare la fondazione Cittadella della Carità, per avere garanzie sul futuro e capire quando saranno versati gli stipendi. Appuntamento che fondazione ha spostato ad oggi 29 ottobre senza indicare un orario. Così Fp Cgil, Cisl Fp e Ugl si sono autoconvocati alle 12,30. I sindacalisti hanno fretta, i lavoratori sono oramai troppo stanchi.

Il servizio di Valentina Castellaneta