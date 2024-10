Torna il Premio Pricò, prima tappa del Giffoni School Experience di quest’anno

Posted at 14:30h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Torna il Premio Pricò dal 28 al 30 ottobre. Festival del cinema per le scuole e prima tappa quest’anno del Giffoni School Experience. In programma al Tatà cortometraggi, laboratori cinematografici e formazione, sia per gli alunni che per i docenti.

“Pricò – Il Cinema è Giovane”, prodotto da Il Serraglio APS e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, è un vero e proprio festival del cinema riservato alle scuole del territorio, risultato vincitore del bando “Cinema e Immagini per la Scuola”.

Anèt ne ha parlato con Fabio Di Bari, de Il Serraglio