La serie sul caso Scazzi parte oggi, ma senza “Avetrana” nel titolo

La serie tv ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi cambia nome e così potrà essere trasmessa già da oggi su Disney+. In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney hanno informato che la serie originariamente intitolata «Avetrana – Qui non è Hollywood» avrà ora un nuovo titolo: «Qui non è Hollywood».

A presentare ricorso al Tribunale di Taranto, in riferimento al titolo della fiction che chiamava in causa Avetrana, era stato il sindaco della cittadina, Antonio Iazzi.

Nel servizio di Giuseppe P. Dimagli la ricostruzione della vicenda e le parole del primo cittadino