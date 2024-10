Mobility Innovation, a Taranto la quarta tappa del tour 2024

Condividi la notizia

La quarta tappa italiana del Mobility Innovation Tour 2024 si è svolta a Taranto il 29 ottobre scorso.

L’evento è servito per approfondire i temi legati alla mobilità sostenibile e per discutere le sfide che attendono il trasporto pubblico del Sud Italia, con particolare riferimento all’impegno dell’amministrazione Melucci per rendere alla città una moderna mobilità sostenibile.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Taranto, si è tenuto presso il CTE Calliope, in via Federico di Palma presso BAC Parco della Musica.

Le nostre interviste al sindaco di Rinaldo Melucci, al presidente di Kima Mobilità, Daniele D’ Ambrosio e a Riccardo Schiavo, organizzatore dell’ evento.