Polemiche sul Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente

Suscita polemiche e rimpalli di responsabilità, il Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente 2024, che vede Taranto al 79esimo posto.

Il capoluogo ionico scende di dodici posizioni rispetto allo scorso anno e di 20 rispetto a due anni fa.

Nella classifica realizzata da Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, i risultati peggiori per Taranto si registrano per la raccolta differenziata e per l’estensione delle isole pedonali.

Taranto è anche inclusa tra le 39 città con un livello della qualità dell’aria giudicato insufficiente in relazione ai limiti di legge e ai valori guida Organizzazione Mondiale della Sanità, per la tutela della salute umana.

Le interviste a Stefania Fornaro, assessora comunale all’Ambiente e Mattia Giorno, consigliere del presidente della Regione Puglia Emiliano per l’area di Taranto, assessore al ramo nel 2023, anno preso in esame dal Rapporto.