Nuove professioni nell’Aerospazio, Its Academy Mobilità Sostenibile punta su Grottaglie

L’Its Mobilità Sostenibile Aerospazio, in collaborazione con Confindustria Taranto, punta su Grottaglie per attivare il nuovo corso biennale per “Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l’aerospazio” che focalizza l’attenzione sui materiali compositi, sia metalli che polimeri, sull’automazione, sull’additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio.

Il corso è stato presentato in una conferenza stampa tenuta in Confindustria Taranto, dal presidente Salvatore Toma, da Antonio Ficarella, Presidente dell’Its Academy Mobilità Sostenibile – Aerospazio Puglia, da Anda Furfaro, vicepresidente dell’associazione di categoria degli industriali ionici, con delega all’Education e da Maria Anastasia, assessora allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Grottaglie.

Il servizio di Valentina Castellaneta