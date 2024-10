Regione, Comuni e privati investono sul turismo lento. Presentata “La Via Jonica- Land for All”

Più di 200 chilometri di cammini, dalla Murgia al Salento, passando per la provincia ionica e il capoluogo. Con 1,3 milioni di euro di risorse pubbliche messe a disposizione, è stato presentato ieri “La Via Jonica – Land for All”, finanziato da Regione Puglia e Agenzia Regionale per il turismo Pugliapromozione, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento, che faccia da traino alla destagionalizzazione.

Si tratta di uno dei sette progetti di rete per il turismo accessibile, finanziato attraverso il Progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile – ndr).

Il nostro servizio.