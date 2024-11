Turismo lento e cammini, per una Puglia tutta da scoprire

Per chi vuole scoprire la Puglia lentamente, all’ombra di querce millenarie, ulivi monumentali e della fitta macchia mediterranea, ormai c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dal Gargano al Salento si passa anche per la Via Jonica, che abbraccia versante orientale e occidentale della provincia tarantina e lo stesso capoluogo, in un grand tour di duemila chilometri, da percorrere a piedi o in bicicletta, attraverso antichi sentieri, strade di campagna e a basso traffico.

Ogni itinerario proposto è suddivisibile in più tappe, per viaggi settimanali, escursioni giornaliere o week-end lunghi.

Tra una tappa e l’altra è possibile scoprire specialità gastronomiche, visitare musei, borghi e città d’arte, per un viaggio all’insegna della cultura e del benessere.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Angelofabio Attolico, coordinatore del Comitato dei cammini e degli itinerari culturali della Regione Puglia e con la giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Graziana Capurso, che ha percorso il cammino a piedi da Bari a Matera, documentandolo.