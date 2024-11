Concessioni balneari, i Comuni lasciati soli e i giuristi scrivono a Mattarella

Dopo il primo ok in Parlamento al decreto-legge che contiene la proroga delle concessioni balneari al 30 settembre 2027 e di fatto scavalca la direttiva Bolkestein della Commissione europea che impone l’obbligo di bandire le gare, cinquanta tra giuristi e docenti universitari, si sono rivolti al Presidente della Repubblica Mattarella per richiedere, con una raccolta firme, di non promulgare la legge.

Intanto alcuni Comuni pugliesi stanno agendo autonomamente, in attesa che si definisca la situazione.

Marina Luzzi ha intervistato sul tema Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo e, insieme a Francesco Casula, ne ha parlato con il sindaco di Ginosa, Vito Parisi.