Alla Casa del libro Mandese “Non siamo nati lettori”, per imparare ad amare la lettura

Posted at 11:27h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Torna dal 9 al 17 novembre #ioleggoperché, che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. In questa nona edizione per la prima volta più della metà delle scuole italiane partecipa all’iniziativa: sono coinvolti 4,2 milioni di studenti coinvolti tutta Italia, 28.285 scuole, 350 nidi, 3.939 librerie.

Anche Taranto aderisce con una serie di iniziative che coinvolgono librerie e presidi culturali. Tra queste, quella della Casa del libro Mandese, in via Liguria

Dalle 10.00 alle 12.00 di sabato 9 e di sabato 16 novembre, due appuntamenti dedicati a genitori, insegnanti e (lettori) curiosi che vogliono comprendere l’importanza della lettura e come renderla una pratica appassionante. Durante l’evento, due formatrici guideranno i partecipanti alla scoperta di strategie efficaci per appassionarsi alla lettura e per trasmettere questo amore anche ai più giovani.

Interverranno:

Lucia Schiralli, docente e formatrice per Edulia Treccani Scuola, autrice per Treccani Magazine Online;

Angela De Pace, pedagogista e formatrice, specializzata nel supporto alla genitorialità, neurodivergenze e CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

L’evento è gratuito ed organizzato in collaborazione con le scuole di quartiere.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con la libraia Federica Mandese