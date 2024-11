Ieri Emiliano alla Teleperformance: annunciato un investimento di sette milioni di euro

Ieri mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto visita alla sede tarantina di Teleperformance Italia per incontrare i dipendenti e i vertici della società che, secondo Great Place to Work, per il quarto anno di fila è al secondo posto tra le aziende in Italia in cui si lavora meglio.

Durante l’incontro, Emiliano ha annunciato, insieme al presidente del comitato regionale Sepac, Leo Caroli, la chiusura dell’iter valutativo per il nuovo contratto di programma presentato da Teleperformance Italia, che prevede un investimento di circa sette milioni di euro e che punta ad implementare la formazione e la riqualificazione continua dei lavoratori.

Il servizio di Valentina Castellaneta