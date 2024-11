Chiara Carminati oggi all’Acclavio per promuovere la poesia per bambini

Posted at 11:51h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Chiara Carminati, vincitrice del Premio Andersen come migliore autrice nel 2013 e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2016 per la categoria 11 anni, sarà protagonista di “Fare Poesia”.

L’incontro è fissato per questo pomeriggio, alle 17:30, nella biblioteca comunale Acclavio. Aperto al pubblico, è pensato per bibliotecari e insegnanti, ma anche per genitori desiderosi di leggere con i propri figli.

La serata è promossa dal Presidio del libro Dickens-Il Granaio

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Giulia Galli, referente del Presidio