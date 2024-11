Oncologia urologica, sabato scorso un convegno internazionale a Taranto

Posted at 13:11h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

“Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in oncologia urologica” è il tema del convegno che si è tenuto sabato mattina al Grand Hotel Delfino e che ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti del settore.

Tra gli ospiti Antonio Felice Uricchio, presidente dell’ANVUR e magnifico rettore dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, l’avvocato Claudio Caldarola, che ha trattato l’intelligenza artificiale nei dispositivi medici e l’oncologo di fama internazionale Giannicola Genovese, in diretta da Houston.

Le nostre interviste