A Martina Franca la festa patronale, tradizione e sapori nella fiera del “cappotto e dell’ombrello”

Posted at 11:54h in EVENTI

L’11 novembre, a Martina Franca, si celebra San Martino di Tours, cavaliere e patrono della città.

Questa festa non è solo un evento religioso, ma anche l’occasione per una delle fiere più antiche e amate del territorio, conosciuta per la tradizione del “cappotto nuovo” e per i sapori tipici.

Il servizio di Luciana Convertini