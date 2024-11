Be Green Film Festival, a Crispiano il festival su cinema e sostenibilità

Dal 14 al 16 novembre, al cinema teatro di piazzetta Casavola, Crispiano ospiterà la terza edizione del “Be Green Film Festival”, evento che promuove il cinema e le tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con la direzione artistica di Gaetano Colella e Andrea Simonetti.

Organizzato da Armamaxa, con il supporto di Apulia Film Commission, il festival coinvolge attivamente i giovani attraverso la Be Green Factory, un gruppo di ragazzi che partecipa alla realizzazione del progetto.

In programma un incontro con l’attore Marco Leonardi, noto per il ruolo di Totò in Nuovo Cinema Paradiso, le proiezioni dei cortometraggi in concorso, un focus su Gaza e un’anteprima della serie Never Too Late prodotta da Rai Fiction.

Il festival si concluderà con la premiazione dei cortometraggi.

Anèt ne ha parlato con il direttore artistico, Gaetano Colella