Appalti comunali: respinte le proposte dell’opposizione, ok a un gruppo di gestione della crisi

Consiglio comunale di ieri sui lavoratori dell’appalto. Dai banchi dell’opposizione sono state proposte due mozioni per salvarli. La prima firmata dalla compagine di Walter Musillo chiedeva di spostare i fondi dal Sail Gp per destinarli ai 150 lavoratori dell’appalto che al 31 dicembre rischiano di restare senza lavoro. La seconda a firma di Luca Contrario, del Pd, invece, proponeva interventi strutturali su salario, 9 euro l’ora, un orario minimo di 24 ore settimanali e continuità lavorativa per i lavoratori in appalto, da applicare alle prossime gare d’appalto. Bocciate entrambe. Firmata invece dagli esponenti della maggioranza in consiglio la proposta della costituzione immediata di un gruppo permanente di consiglieri che si occupi esclusivamente della gestione della situazione di crisi in corso.