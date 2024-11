“Atto di Rivoluzione” di Diodato, Cosbru firma l’animazione del videoclip

Cosimo Brunetti, in arte “Cosbru”, classe ‘82, è l’autore che ha firmato il videoclip in stop motion “Atto di Rivoluzione”, del nuovo brano di Diodato.

Disegnatore, pittore, vignettista, videomaker e animatore, pur essendo di Pistoia, Brunetti non è nuovo a Taranto.

Già nel 2020, infatti, è stato ospite di Teatro Clessidra e successivamente ha lavorato alle animazioni di “Taras e la Fabbrica”, con musiche di Antonio Diodato.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Cosimo Brunetti