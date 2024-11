Da gennaio la nuova stagione teatrale di Grottaglie al Teatro Monticello

La stagione teatrale di Grottaglie al Teatro Monticello. In cartellone cinque spettacoli di prosa, a cui si aggiunge la rassegna “La scena dei ragazzi” intitolata “Esprimi un desiderio!”, con matinée per le scuole e uno spettacolo pomeridiano per le famiglie.

La rassegna è promossa da Città di Grottaglie e Puglia Culture.

Si parte l’11 gennaio con Enzo Decaro che presenta “L’avaro immaginario” tratto da Molière/Luigi De Filippo con Nunzia Schiano e la compagnia Luigi De Filippo.

I biglietti degli spettacoli di prosa saranno in vendita a partire dal 26 novembre 2024.

Anèt ne ha parlato con Antonio Vinci, assessore al Turismo di Grottaglie