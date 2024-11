Giovani e lavoro. Nel report di Cgil Puglia, i ragazzi emigrano o vivono ancora in famiglia

Condividi la notizia

Sono più di 70mila gli under 39 pugliesi spesso laureati che, tra il 2002 e il 2023, hanno lasciato la regione per trasferirsi altrove.

Il costo della vita è sempre più alto e, in circa venti anni, il numero di giovani che vivono in casa con i propri genitori è passato dal 20% al 31%, con un particolare svantaggio per le donne.

Ilaria Laterza, laureata tarantina, 32 anni, ha deciso di abbandonare l’Italia nel 2020 perché non contrattualizzata, firmando dopo due settimane un contratto di lavoro in Germania.

Marina Luzzi e Francesco Casula l’hanno intervistata. Prima di lei, le parole di Giovanni D’Arcangelo, segretario Cgil di Taranto