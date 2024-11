“Back in Town”, il progetto sul lavoro giovanile a cui partecipa Cgil Taranto

Giovani che non lavorano e non studiano. Nel Sud Italia la percentuale è del 39%.

Ragazzi e ragazze, potenziali nuovi poveri ed esclusi della società.

A questo proposito, la Cgil di Taranto partecipa al progetto “Back in Town”, con lo scopo di favorire nuova occupazione ed incrementare il lavoro dignitoso.

Il progetto è in collaborazione con i sindacati di Spagna, Slovenia, Grecia e Polonia.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Giovanni D’Arcangelo, segretario Cgil Taranto