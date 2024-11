Crisi idrica. A rischio l’intera stagione irrigua 2025

Crisi idrica. «Rispetto a novembre 2023, oggi nella diga di San Giuliano (Matera) (che rifornisce anche il territorio ionico, ndr), ci sono circa 13 milioni e mezzo di metri cubi di acqua in meno, invece in quella di Monte Cotugno (Potenza) il segno meno tocca addirittura quota 117 milioni di metri cubi. Numeri incresciosi e preoccupanti che riaccendono i riflettori sulla crisi idrica in provincia di Taranto» – lo afferma una nota di Cia agricoltori italiani Due Mari.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Vito Rubino, direttore di Cia agricoltori italiani Due Mari.