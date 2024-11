Hiab di Statte. I dipendenti a rischio cassa integrazione e si fissa un nuovo incontro

Hiab di Statte. I 102 dipendenti dell’azienda produttrice di gru rischiano la cassa integrazione a zero ore.

Durante l’incontro di martedì a Roma tra Fim, Fiom e Uilm, le RSU e la direzione aziendale, è stata ribadita l’intenzione di delocalizzare la produzione nel bolognese.

Nuovo incontro fissato il 19 novembre per vagliare diverse soluzioni volte a mitigare l’impatto della delocalizzazione sui lavoratori, come, ad esempio, il ricorso alla mobilità interna volontaria verso altri siti del gruppo o una riconversione industriale con il coinvolgimento di nuovi investitori o aziende.

Marina Luzzi e Francesco Casula hanno intervistato Pietro Cantoro di Fim Cisl