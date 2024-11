Intervista a Nicola Sammarco: “Sogno una Taranto capitale del film d’animazione”

Giovani che hanno lasciato la regione per andare a lavorare altrove: secondo l’ultimo report di Cgil Puglia sono 70mila in circa 20 anni, per lo più laureati.

Per chi va però, c’è chi torna. Nicola Sammarco, disegnatore per Disney, Skydance, The Spa Studios , non solo continua a lavorare da Taranto per produzioni internazionali ma ha creato un suo studio di animazione, il Nasse Animation Studio, per la produzione di cartoni animati, in Città vecchia.

Oggi Marina Luzzi e Francesco Casula lo hanno ospitato per raccontare la sua storia e i suoi nuovi progetti