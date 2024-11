La Lex Municipii Tarentini al MArTA fino al 28 febbraio 2025. Ieri l’inaugurazione

in EVENTI

Tornata a Taranto la Lex Municipii Tarentini, tavola bronzea superstite dello Statuto Municipale del I secolo a.C. rinvenuta a Taranto nel 1894 e oggi conservata nel Museo archeologico nazionale di Napoli.

Ieri al MArTA, l’inaugurazione dell’esposizione che durerà fino al 28 febbraio 2025.

Per l’occasione sarà possibile approfondire tematiche legate alla progettazione urbanistica di Taranto, dalla città antica all’epoca contemporanea.

Il MArTA, insieme al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e al Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha infatti realizzato un progetto scientifico che verrà illustrato in diversi incontri che partiranno oggi con il convegno “Il progetto della città in età romana tra fonti giuridiche ed evidenze archeologiche”, che si tiene nell’ex caserma Rossarol oggi polo jonico, in Città vecchia.