Leporano. Il delirio di Dettori sulla ‘madre-vampiro’ non convince il gip

Prende i contorni di un femminicidio, la morte di Silvana La Rocca ad opera del figlio Salvatore Dettori. «Ad oggi non sussistono elementi concreti» per provare che l’omicidio sia stato commesso in uno stato di «incapacità di intendere e di volere» – scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare con la quale ha confermato il carcere per il 46enne arrestato dai Carabinieri poco dopo la scoperta del cadavere della 73enne nella villetta di Leporano.

Questa mattina Marina Luzzi e Francesco Casula hanno approfondito il caso di cronaca.