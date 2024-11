Pasticceria e integrazione: si è concluso il corso di cake design di Luoghi Autentici

Si è concluso il corso di cake design nell’ambito di Luoghi AUTentici, ideato dalla Scuola Artigiani in collaborazione con la cooperativa sociale Isola e il supporto della pasticceria L’éclair.

Il corso, dedicato a sei ragazzi tra normodotati e con disturbo dello spettro autistico, è iniziato un mese fa, partendo dalla decorazione di un biscotto di halloween per poi approdare alla creazione di una torta natalizia.

Non solo una “scuola” per imparare l’arte del cake design ma, soprattutto, l’occasione per socializzare e superare la solitudine.

