Un campetto per Tamburi: ieri la visita del presidente FIGC Gravina, raccolta fondi di Soleterre

Ieri pomeriggio la visita di Gabriele Gravina, presidente della Figc, al campetto di calcio del rione Tamburi, successiva alla consegna dei gadget della nazionale italiana ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Ss. Annunziata. Tra i presenti, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre, che ha spiegato di aver avviato una donazione sul sito www.soleterre.org.

Ad accogliere la delegazione, don Alessandro Argentiero, parroco della chiesa SS. Angeli Custodi e il sindaco, Rinaldo Melucci.

Il parroco, dopo l’appello di Fiorella Mannoia, ha chiesto l’aiuto della Regione e di Arca Jonica per apportare delle migliorie ad un luogo che è simbolo di aggregazione sociale per i giovani del quartiere: tra queste l’illuminazione, un campetto nuovo e una recinzione più alta per evitare furti e atti vandalici.

Il servizio di Valentina Castellaneta