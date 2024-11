“Uno su infinito” di Chiapparino, la presentazione stasera al Sonora

Un romanzo per chi vuole cambiare vita o chi l’ha già fatto senza accorgersene, per chi ama scommettere e inseguire i propri desideri. “Uno su infinito” (Terrarossa Edizioni), è il romanzo di Cristò Chiapparino. Già pubblicato con il titolo That’s (im)possible, la nuova edizione sarà presentata oggi, alle 21.00, al Sonora, nell’ambito della rassegna letteraria “Voci di carta” che promuove la letteratura come strumento di dialogo creativo e costruttivo.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con lo scrittore, musicista e libraio Cristò Chiapparino.