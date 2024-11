“Be Green Film Festival”, conclusa la terza edizione

NOTIZIE EVENTI

Si è conclusa la terza edizione del “Be Green Film Festival”, che ha visto una partecipazione entusiasta del pubblico e dei giovani della Be Green Factory, coinvolti attivamente nell’organizzazione. Il concorso internazionale ha premiato il corto Rachid della regista belga Rachida El Garani come miglior film di finzione e Los Carpinchos di Alfredo Soderguit come miglior corto di animazione.

Durante il festival, anche l’anteprima della serie Never Too Late, il film Il mio posto è qui e la proiezione del documentario Abo Jabal sulla situazione in Palestina.

Un’attenzione particolare è stata data ai temi sociali e culturali, con un forte impegno da parte dei giovani giurati e della comunità locale.

Anèt ne ha parlato con il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.