“Sfide e opportunità per lo sviluppo del territorio” ieri l’incontro sulle ultime novità del MiniPia

Posted at 12:09h in NOTIZIE

Un momento di confronto per presentare le ultime novità legate alle misure agevolative del MiniPia – bando regionale per gli investimenti delle micro e piccole imprese nel settore manifatturiero-industriale, del commercio, dei servizi e del turismo – che garantiscono consulenza qualificata e supporto costante. È stato l’obiettivo dell’incontro “MiniPia: sfide e opportunità per lo sviluppo del territorio”, ospitato ieri al Relais Histò da BCC San Marzano .

Insieme all’intervento del presidente di BCC San Marzano, Emanuele di Palma, anche quello dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e Antonio De Vito, direttore di Puglia Sviluppo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito minipia.puglia.it o contattare l’indirizzo info@minipia.puglia.it

