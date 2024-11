Stangata Taranto: arriva il provvedimento da parte del Tribunale Federale Nazionale

Nella giornata odierna, come riportato dal sito ufficiale della Figc, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, ha sanzionato il Taranto (Serie C girone C) con sei punti di penalizzazione. Di seguito quanto riportato nell’ambito dei procedimenti n. 92 e 93: “Dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico, e per Massimo Giove, all’epoca dei fatti procuratore speciale.

Il Taranto era stato deferito su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre 2024 degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024”.

Inoltre, il Tribunale di cui sopra, nell’ambito del procedimento n.89 (inosservanza della società degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023-24), aggiunge: “il Taranto è stato sanzionato con 5.000 euro di ammenda. Trenta giorni di inibizione per Salvatore Alfonso”.