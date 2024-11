Un percorso emozionale dedicato alle donne, il nuovo progetto di Giusy Tamburrano

Posted at 14:22h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

“La ragazza che dipinge farfalle” è il nome d’arte di Giusy Tamburrano, pittrice tarantina.

Da domenica 24 a giovedì 28 novembre, nel chiostro della biblioteca Mandrillo di Pulsano, il suo percorso emozionale dedicato alle donne e articolato attraverso l’uso dei colori . L’idea è affrontare la sottile violenza che ci si impone vivendo una vita in cui non ci si sente se stessi e felici, non ci si ama e non ci si vive mai come priorità della propria esistenza, sommersi dalle responsabilità.

Un invito a cambiare e a dire più “no”.

Anèt ne ha parlato con Giusy Tamburrano