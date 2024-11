25 Novembre, il corteo di Alzaia contro la violenza sulle donne

#25𝑵𝑶𝑽𝑬𝑴𝑩𝑹𝑹𝑬𝑻𝑼𝑻𝑻𝑰𝑮𝑰𝑶𝑹𝑵𝑰. Un corteo per le vie di Taranto con partenza alle 17.00 dall’Arsenale, in via di Palma. È l’iniziativa di Alzaia Ets e UISP, nella giornata contro la violenza sulle donne.

Quasi cento le associazioni e attività che hanno aderito all’iniziativa.

Anèt ne ha parlato con Carmen Palazzo, psicologa di Alzaia