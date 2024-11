All’Acclavio il flashmob di “Nati per Leggere” e un concorso natalizio

Proseguono gli eventi promossi dalla biblioteca Acclavio.

Domani, alle 10.30, il flashmob nazionale in onore dei 25 anni di “Nati per Leggere”, il programma generato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo dei più piccoli, attraverso la lettura.

L’iniziativa, aperta a tutta la comunità, sarà incentrata sulla lettura condivisa insieme ai volontari.

Uno sguardo anche alla sostenibilità con il concorso Presepe delle 4R. L’obiettivo è dare nuova vita alla tradizione del presepe, stimolando creatività e condivisione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. La scadenza per la presentazione dei presepi, realizzati con materiali di riciclo, è il 16 dicembre 2024. Seguirà un’esposizione dal 16 dicembre al 6 gennaio e i vincitori saranno premiati il 5 gennaio.

Anèt ne ha parlato con Angelica Lussoso, assessora alla Cultura e al Turismo