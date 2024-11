Festeggiamo Santa Cecilia con i “vicini” di Studio100 del bar Loop Café

Posted at 15:05h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Non potevamo non festeggiare la gioia dell’inizio del Natale tarantino senza una tradizionale pettolata di Santa Cecilia, rigorosamente in diretta.

Ospiti di 100×100 Partecipiamo, condotto da Anèt, i nostri “vicini” del bar Loop Café, in Via Capitanata, 2.