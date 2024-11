Ieri i funerali di Silvana La Rocca, la donna uccisa dal figlio a Leporano

Il femminicidio di Leporano. “Mio fratello Salvatore cercava di isolare mia madre per controllare in modo esclusivo il patrimonio economico della famiglia”. È quanto in estrema sintesi ha raccontato ai carabinieri Enea Dettori, fratello del 46enne che ha ucciso a coltellate la madre Silvana La Rocca nella villetta di Leporano il 13 novembre scorso. Il fratello che vive a Parigi ha chiesto e ottenuto di essere sentito dagli inquirenti e ha fornito nuovi dettagli sui rapporti tra i familiari evidenziando il rapporto dispotico che Salvatore Dettori riservava a sua madre. I

Ieri, intanto, i funerali della donna nella parrocchia Santa Famiglia.

Nel video uno stralcio delle parole del parroco don Alessandro Solare durante l’omelia.