Alla biblioteca Acclavio i 25 anni di “Nati per Leggere”

“Nati per Leggere” ha compiuto 25 anni. Tante le iniziative per la ricorrenza svolte in tutta Italia.

A Taranto un flashmob che ha coinvolto partecipanti di ogni età nella lettura condivisa insieme ai volontari.

Il programma nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo dei più piccoli, attraverso la lettura.

L’intervista ad Eugenia Croce, referente di “Nati per Leggere”