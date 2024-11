Partiti in piscina i corsi di “Enjoy your dive” per minori con Bes e Dsa

Posted at 13:45h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Sono iniziati alla Piscina Mediterraneo Village i corsi di acquaticità gratuiti a favore di minori disabili, BES e DSA. Si tratta di una delle attività di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le attività, che si tengono con cadenza settimanale, sono coordinate dagli operatori di “Enjoy your dive” e prevedono una fase iniziale di conoscenza e ambientamento in acqua, a cui seguirà un primo approccio allo snorkeling, valutato soggettivamente a seconda del minore.

Obiettivo finale dell’iniziativa è quello di favorire una maggiore autonomia in acqua e il recupero di eventuali funzioni motorie carenti, consentendo anche il rafforzamento delle relazioni sociali.

Anèt ne ha parlato con Luca Pellicoro presidente di Enjoy Your Dive