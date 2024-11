Ieri grande partecipazione per il corteo contro la violenza di genere

Ieri, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’iniziativa “25 Novembre Tutti i Giorni”, organizzata da Alzàia con circa un centinaio di associazioni e la collaborazione del Comune.

Il lungo corteo di donne, uomini, famiglie è partito dall’arsenale, poco dopo le 17.00, per poi snodarsi lungo via di Palma e via d’Aquino.

All’arrivo in piazza Garibaldi testimonianze, pensieri condivisi e performance delle realtà che hanno aderito.

Le interviste