“Questo non è amore”, ieri in piazza Immacolata anche il camper della Polizia

Contrasto alla violenza sulle donne.

Ieri, in piazza Maria Immacolata, il camper della Polizia, a sostegno della campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, promossa dalla Direzione centrale anticrimine.

Gli agenti hanno distribuito brochure con informazioni, contatti e raccomandazioni in merito al contrasto della violenza di genere, con l’obiettivo di offrire alle donne l’opportunità di denunciare in modo protetto.

L’intervista a Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto