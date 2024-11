Il Natale di Unione Ciechi tra letture in modalità brail e ‘befane’ solidali

Diverse le iniziative organizzate dalla sezione di Taranto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in vista delle festività natalizie.

Il 13 dicembre, i consueti festeggiamenti in onore di Santa Lucia, patrona della vista. Alle 19, nella chiesa Sant’Antonio, gli associati si uniranno per la lettura del Vangelo in modalità brail.

Torna poi, per tutto il periodo natalizio, anche la vendita della consolidata “Befana della solidarietà”, una calza colma di dolci e sorprese, il cui ricavato verrà interamente devoluto ad attività sociali, educative e inclusive.

Anèt ne ha parlato stamattina con Maria Lacorte, presidente U.I.C..